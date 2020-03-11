الخليج يواجه الشمال القطري في نصف نهائي بطولة فيصل بن فهد لكرة اليد

يواجه فريق الخليج السعودي لكرة اليد نظيره الشمال القطري غداً في الدور نصف نهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ15 لكرة اليد، على صالة بني خيار بتونس التي تحتضن منافسات البطولة.

ويدخل الخليج اللقاء بعد أن جاء في المركز الثالث خلال الدور التمهيدي بثلاثة انتصارات جلبت له ست نقاط أمام الأهلي القطري حامل اللقب الأفريقي التونسي وبعث بني خيار.

ويأتي محمد فراد المحترف التونسي في فريق الخليج بالمرتبة الأولى على مستوى الهدافين في البطولة، برصيد 44 هدفاً، وزميله هشام العبيدي في المركز السابع برصيد 26 هدفاً.

ويسعى ممثل السعودية لتخطي الشمال القطري والوصول للمباراة النهائية، كما يتقابل العربي القطري والأفريقي التونسي في المواجهة الأخرى من الدور النصف نهائي.

ويمتلك نادي الخليج بطولتين على الصعيد العربي بتتويجه في سوريا عام 2002م والسعودية بالدمام 2007م، من أصل سبعة نهائيات حقق الوصافة فيها لثلاث سنوات متتالية: 1983،1984،1985، ومن ثم 1995م في مصر، وأخيراً تونس 1999م.

