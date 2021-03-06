كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.



وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.