"شرطة مكة": القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق النار في مقطع فيديو

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف ضبطت شخصين ظهرا في مقطع فيديو يتباهان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.