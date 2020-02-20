"العواد" يفتتح ورشة عمل حول جهود المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص

بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم؛ ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛ للتشاور بين ممثلي السفارات للدول الرئيسة المرسلة للعمالة بخصوص جهود المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وشمل النقاش المجالات الرئيسة التالية: كفاءة الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتحديات التي تتم مواجهتها في مكافحة الجريمة، ومقاضاة الجناة، ومجالات التعاون بين السفارات وحكومة المملكة العربية السعودية.

وأفاد الدكتور العواد بأن المناقشة إيجابية، وركزت على المجالات الرئيسة التي ستتم مخاطبتها من خلال التزام جديد ينص على التعاون، وأن المملكة تعمل على محاربة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ حيث أصدرت المملكة نظام إحالة وطنية خاصًّا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وأشار إلى أن هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، يعكس إحدى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان في جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص؛ حيث تعمل الهيئة بالدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقيام بتغيير شامل للنظرة العامة تجاه الاتجار بالأشخاص.

فيما قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، محمد الزرقاني: "تشيد المنظمة الدولية للهجرة بجهود المملكة العربية السعودية التي تسعى لبناء الشراكات مع الدول المرسلة للعمالة؛ لضمان معالجة جريمة الاتجار من البداية. وقد كانت ورشة العمل اليوم منصة لحوار مفتوح عن التحديات وفرص التعاون، والشراكة بهدف تعزيز جهود المملكة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص".