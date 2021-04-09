"التدريب الأهلي" يُكرم "سعد القحطاني" لتقاعده

قامت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً بمدير الشؤون الإدارية والمالية بالتدريب الأهلي علي الفضلي، وبحضور نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد مريع، ومدير ادارة التدريب الأهلي محمد آل جراش، بتكريم سعد بن سالم القحطاني المدير السابق للتدريب الأهلي بتقني عسير؛ بمناسبة تقاعده، متمنين له دوام التوفيق.