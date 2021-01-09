كلمة السر "ذا لاين".. ترقب كبير لإعلان "نيوم" مشروعاً عملاقاً

ساعة عكسية تشير إلى ما تبقى.. وتطلُّع ولي العهد لنموذج عالمي حاضر

يستعد مشروع نيوم لإطلاق أحد المشروعات العملاقة، الذي نوّه عنه بشكل مبدئي عبر حسابه بـ"تويتر".

يأتي ذلك بعدما قام حساب مشروع "نيوم" على "تويتر"، أمس، بوضع ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن مشروعاً كبيراً، فيما تركت عبارة (The line).

كما زاد الحساب التشويق بعبارة: "72 ساعة تفصلنا عن إعلانٍ يجعل الحُلم حقيقة"، بينما يتبقى على الإعلان الرسمي حالياً يوم و7 ساعات لحظة إعداد هذا الخبر.

ويهدف مشروع نيوم، الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030، لتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.