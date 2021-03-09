4 انتصارات وتعادل .. في افتتاح مباريات الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان

رغم مطاردة الفيحاء والجبلين .. الحزم متمسك بالصدارة

حقق الخليج فوزًا كبيرًا على مضيفه الدرعية بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب نادي الرياض ، اليوم الأحد ، لحساب منافسات الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذه النتيجة صعد الخليج للمركز الرابع برصيد 41 نقطة مؤقتًا بينما تجمد رصيد الدرعية عند 34 نقطة بالمركز التاسع.

وأُقيمت اليوم خمس مواجهات ضمن الجولة ذاتها، حيث خسر العدالة من ضيفه الكوكب بهدف دون رد وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وبهذه النتيجة رفع الكوكب رصيده لـ 34 نقطة في المركز العاشر بينما بقي العدالة بالمركز السابع بـ 37 نقطة.

وتعادل الطائي مع ضيفه أحد بنتيجة سلبية دون أهداف، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، حيث رفع الطائي رصيده لـ 40 نقطة بالمركز الخامس بينما رفع أحد رصيده لـ 36 نقطة بالمركز الثامن.

وعلى ملعب نادي النهضة بالدمام حقق الشعلة فوزًا ثمينًا على مضيفه الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعًا رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثالث عشر في حين توقف العداد النقطي للثقبة عند 23 نقطة بالمركز السابع عشر.



وفي ختام مباريات اليوم نجح البكيرية في خطف النقاط الثلاث، بعد تغلبه على مضيفه جدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة).

بتلك النتيجة أضاف البكيرية لرصيده ثلاث نقاط إذ أصبح يملك 23 نقطة في المركز الثامن عشر في حين توقف رصيد جدة عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.