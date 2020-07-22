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اعلن أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء في مدينة الرياض

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".