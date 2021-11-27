موديرنا: نسعى لتطوير جرعة لقاح معزّزة مضادة للمتحور "أوميكرون"

بانسيل: المتغيّرات به مقلقة.. ومنذ أيام نحن نتحرّك بأسرع ما يمكن

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية أنّها ستطوّر جرعة معزّزة ضدّ متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل؛ إنّ "المتغيّرات في المتحوّرة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرّك بأسرع ما يمكن لتنفيذ إستراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحوّرة".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان "ستُطوّر موديرنا بسرعة، لقاحاً مرشّحاً (لتوفير) جرعة معزّزة محدّدة للمتحوّرة أوميكرون".

وهذا الإعلان جزءٌ من إستراتيجيّة للعمل على جرعات معزّزة محدّدة لمواجهة المتحوّرات المثيرة للقلق، وفقاً لموديرنا.

ووفق "يورو نيوز"، قال المختبر "في 2020 - 2021، شمل ذلك (توفير) جرعات معزّزة للمتحوّرتَين دلتا وبيتا"، مشيراً إلى أنه "أظهر مراراً قدرته" على الدفع "بلقاحات مرشحة جديدة إلى مرحلة التجارب السريرية في 60 إلى 90 يوماً".

وأضاف بانسيل "منذ البداية، قلنا إنه من أجل مكافحة الجائحة، من الضروري أن نكون استباقيين في مواجهة تطوّر الفيروس".