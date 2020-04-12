أمانة عسير وبلدياتها تنفّذ أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكّد من التزام منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من كورونا

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.