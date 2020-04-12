أمانة عسير وبلدياتها تنفّذ أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.أمانة منطقة عسير فيروس كورونا الجديد
للتأكّد من التزام منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من كورونا
نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.