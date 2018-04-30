أمير الشمالية يستقبل مدير رعاية الأيتام بعرعر

دعا جميع أفراد المجتمع لتقديم الدعم والمساندة للجمعية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام جمعية رعاية الأيتام بعرعر، عايض بن حسن العنزي، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.

وأكد خلال الاستقبال؛ أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع.

ودعا إلى التعاون مع الجمعية؛ لأداء رسالتها الاجتماعية بترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.

وقال: الأيتام فئة عزيزة من أفراد مجتمعنا، وهم في أمس الحاجة للوقوف معهم من خلال دعم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام .

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، إلى أن العمل الخيري يحتاج للدعم والبذل من قبل الجميع.

وتابع قائلاً: يسرني أن أوجه الدعوة لكل أفراد المجتمع؛ لتقديم الدعم والمساندة لهذه الجمعية حتى تستطيع مواصلة رسالتها الإنسانية في خدمة الأيتام، وذلك كل بما يستطيعه سواءً بالمال، أو بالجهد، أو بالرأي .

وأشاد أمير الحدود الشمالية، بالدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله - في دعم جمعيات الأيتام ورعايتها.

فيما قدم مدير مدير عام جمعية رعاية الأيتام بعرعر، له، تقريرًا عن أنشطة الجميعة وما قدمته، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى تفعيل دورها, معربًا عن شكره لأمير المنطقة؛ على ما يقدمه من دعم مالي للجمعية؛ لمواجهة التزاماتها.