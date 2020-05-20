القصيم.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات طبية في بيئة غير مناسبة

الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات بحقها

رصدت "الغذاء والدواء" بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة وامانة القصيم والجهات الأمنية مقراً سكنياً في القصيم يتم به تخزين منتجات طبية مخالفة في بيئة غير مناسبة.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.