"طوارئ الأمراض الصدرية" في جازان تستقبل 6760 مراجعًا خلال 8 أشهر

قدّم 82139 فحصًا مخبريًّا و6460 فحصًا إشعاعيًّا للمرضى والمراجعين

استقبلت طوارئ مستشفى الأمراض الصدرية في جازان 6760 مراجعًا، منذ بداية العام الجاري 2020، كما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى 2647 مراجعًا.

وقدّم المستشفى خلال هذه الفترة 82139 فحصًا مخبريًّا، و6460 فحصًا إشعاعيًّا للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى، كما تم تنويم 138 مريضًا خلال الفترة نفسها.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات التي تقدّمها صحة جازان للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة.