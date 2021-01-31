جامعة الطائف تمنح "السليماني" درجة أستاذ

أصدر مدير جامعة الطائف، قرارًا بترقية الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد السليماني، ومنحه "درجة أستاذ" في تخصص النحو والصرف واللغة.

وعبّر الدكتور "السليماني" عن عظيم شكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، التي تعتبر خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 09:40 AM

جامعة الطائف تمنح "السليماني" درجة أستاذ

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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أصدر مدير جامعة الطائف، قرارًا بترقية الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد السليماني، ومنحه "درجة أستاذ" في تخصص النحو والصرف واللغة.

وعبّر الدكتور "السليماني" عن عظيم شكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، التي تعتبر خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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