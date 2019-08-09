جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وسط منظومة متكاملة من الخدمات لمختلف الجهات

أدت جموع المصلين اليوم، صلاة الجمعة، في المسجد الحرام؛ حيث شهد صباح هذا اليوم إقبال وتوافد المصلين منذ الساعات الأولى؛ حيث امتلأت بهم ساحاته وأروقته وأدواره، وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفي أجواء روحانية خاشعة.

وقامت جميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، بتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.

ونفذت تلك الجهات خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه.

ووفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي بيت الله الحرام، العديد من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي تُعنى بتوعيتهم بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، كما وفرت المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية، وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات.

كما وفرت إدارة سقيا زمزم، أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم، بالإضافة إلى 216 خزان استيل، و555 مشربية رخامية، بالإضافة إلى الحقائب المحمولة على الظهر التي تنتشر داخل صحن المطاف يقدم من خلالها العاملون ماء زمزم المبارك مبردًا للطائفين. كما هيّأت الرئاسة جميع الأبواب والسلالم البالغ عددها 210 أبواب و28 سلمًا كهربائيًّا و38 مدخلًا خاصًّا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تجهيز 600 مروحة تلطيف هواء بالمسجد الحرام وساحاته لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما كثّفت إدارة النظافة والفرش بالرئاسة جهودها بالمسجد الحرام وساحاته.

وقدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الصحية والعلاجية المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام؛ من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته، إضافة إلى تقديم الخدمات السريعة للحالات الإسعافية الطارئة، من خلال فِرَق هيئة الهلال الأحمر، ونقل الحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات.

وعبّر عدد من حجاج بيت الله الحرام، عن شكرهم وتقديرهم لكل الخدمات والاستعدادات التي وفّرت لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، والتي تدل دلالة واضحة على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.

وأكدوا أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة تُقدّم الكثير والكثير من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.