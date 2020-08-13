الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف

الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية

رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.