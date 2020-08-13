الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف

الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية

رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

هيئة الغذاء والدواء الرياض

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 01:58 PM

الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية

الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

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هيئة الغذاء والدواء الرياض

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