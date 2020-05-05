30 حالة فقط تفصل إيران عن الـ 100 ألف إصابة بـ"كورونا"

"الصحة" أعلنت اليوم 1323 إصابة جديدة و63 وفاة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970 حالة.

وحول الوفيات قالت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 6340 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 01:17 PM

"الصحة" أعلنت اليوم 1323 إصابة جديدة و63 وفاة بالفيروس

30 حالة فقط تفصل إيران عن الـ 100 ألف إصابة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970 حالة.

وحول الوفيات قالت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 6340 حالة.

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إيران فيروس كورونا الجديد

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