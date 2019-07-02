سفير المملكة بفيتنام يلتقي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية

بحثا المشاريع التنموية المقدمة من السعودية لكل من فيتنام وكمبوديا

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم، صباح اليوم، مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري بمكتبه، حيث بحثا المشاريع التنموية المقدمة من المملكة لكل من فيتنام وكمبوديا.

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02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 04:07 PM

بحثا المشاريع التنموية المقدمة من السعودية لكل من فيتنام وكمبوديا

سفير المملكة بفيتنام يلتقي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم، صباح اليوم، مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري بمكتبه، حيث بحثا المشاريع التنموية المقدمة من المملكة لكل من فيتنام وكمبوديا.

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