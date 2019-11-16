مساومة لعلاقات محرمة.. سقوط مروج أدوات جنسية متلبساً بضحية في بيشة

يعرضها بمواقع التواصل عبر حساب خاص لمحل تجميل.. و"الأمن" يحسم بتدخله

أطاحت، مساء أمس الجمعة، الجهات الأمنية بمحافظة بيشة بوافد من جنسية يمنية يقوم بترويج أدوات جنسية محظورة بعد عرضها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر حساب خاص لمحل تجاري متخصص بالتجميل؛ حيث يساوم بعدها بعض ضحاياه ويتحرش بهن لأغراضه الدنيئة.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على وافد يمني الجنسية يقوم بالترويج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة يقوم بعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب محل تجاري مخصص لأدوات الزينة والتجميل، مستغلاً متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يقوم بعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة؛ بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

وأوضحت أن الجهات المعنية تمكنت من الإطاحة به بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به الوافد، وقبض عليه متلبساً بجوار محل تجاري كان يديره -بحسب كلامه- أثناء استدراجه لإحدى ضحاياه.