





60

أكد أن اللون الذي يظهر هو الطبيعي لحبيباتها الخضراء

"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.