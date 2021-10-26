ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5797 إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بالفيروس، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت كذلك 21 مليونًا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 325508 من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.