الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

4 مباريات في انطلاق الجولة 7 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق مساء يوم غد السبت منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 4 لقاءات تحمل بين طياتها الكثير من الإثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

الترجي- الخليج:

في الدمام، سيرمي الترجي بكامل ثقله من أجل تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من فرق الصدارة، ويمنحه الأمل في المنافسة من جديد، في الوقت الذي لن يكون فيه الخليج خصمًا سهلًا في ظل رغبته الكبيرة في العودة لسكة الانتصارات والابتعاد بشكل أكبر عن فرق مؤخرة الترتيب العام، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(7:00)م.

الخويلدية- الهداية:

وفي القطيف سيكون التنافس على خطف نقاط اللقاء مشتعلًا بين فريقي الخويلدية والهداية، الراغبين بتحقيق انتصار يمنحهما الثقة ويعبد طريقهما نحو الابتعاد عن مناطق الخطر، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة الـ(7:00)م.

ضمك- النصر:

أما في خميس مشيط فيرغب ضمك في مواصلة عنفوانه عقب أن أطاح بالهلال في الجولة الماضية، وتحقيق انتصار جديد على حساب النصر هذه المرة خلال المواجهة التي تقام على صالة نادي ضمك في تمام الساعة الـ (3:30)م.

الابتسام- الاتحاد:

وفي الدمام، يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الابتسام الراغب بتحقيق انتصار يبعده عن مؤخرة الترتيب العام، وذلك حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(5:00)م.