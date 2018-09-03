"إغاثي الملك سلمان" يوزع سلالاً غذائية بمحافظة حجة

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية تزن 18 طناً و500 كيلو غرام، على النازحين في قرية بني فاضل التابعة لمديرية حيران في محافظة حجة؛ حيث استفاد من التوزيع 1500 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.

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03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439 10:43 AM

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني

"إغاثي الملك سلمان" يوزع سلالاً غذائية بمحافظة حجة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية تزن 18 طناً و500 كيلو غرام، على النازحين في قرية بني فاضل التابعة لمديرية حيران في محافظة حجة؛ حيث استفاد من التوزيع 1500 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.

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