"البيئة": المملكة تحقق قفزة في زراعة 400 ألف شجرة بن بنهاية 2020

أكدت استمرارها في دعم إنتاجه وتطوير زراعته وتسويقه محليًّا وعالميًّا

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة حققت قفزة نوعية في زراعة أشجار البن بزراعة 250 ألف شجرة إضافية منذ 2017م لتبلغ 400 ألف شجرة بنهاية 2020م.

وأوضحت أن الإحصاءات الرسمية خلال 2017م أشارت إلى أن عدد الأشجار في مناطق زراعة البن: جازان، وعسير، والباحة، لم يتجاوز 150 ألف شجرة، ولكن بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيدها الله، وعبر عدة برامج ومبادرات، تجاوز الرقم خلال الفترة من 2018 حتى 2020 نحو 250 ألف شجرة في المناطق الثلاث.

‎وأكدت الوزارة أن المملكة تدعم مشاريع البن عبر عدة برامج ومبادرات شملت: مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى الاتفاق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" كأول مشاريع الصندوق في المملكة لإدخال البن ضمن مشاريع الصندوق.

وأضافت: أنه سيتم تدشين المشروع بمدينة البنّ التنموية في منطقة الباحة بزراعة أكثر من 300 ألف شجرة، مع بناء أكبر معرض للبن في المملكة، وإنشاء مصنع متكامل للبن يشمل: الفرز، والتجهيز، والتحميص، والتغليف.

‎وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم إنشاء وحدة أبحاث للبن بمركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان، والتي تعدّ الأولى من نوعها، بعدما جاءت الموافقة على استحداثها لنجاح منطقة جازان في زراعة البن.

وأكّدت استمرارها في تقديم الدعم لتعزيز الإنتاج في مناطق زراعته، لافتة إلى أن أهم مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة يتمثّل في العمل على تطوير زراعة البن وتنميته، وتسويقه محليًّا وعالميًّا، وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات في هذا الجانب.