"ساما": 19 مليار ريال أنفقتها الجمعيات الخيرية خلال 13 عامًا

بمتوسط 1.4 مليار ريال سنويًّا.. و4 مناطق تستحوذ على 74 %

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن قيمة المبالغ المصروفة من قِبل الجمعيات الخيرية خلال 13 عامًا بلغت نحو 19.657 مليار ريال، من عام 2005 حتى نهاية 2018، بمعدل سنوي قدره 1.404 مليار ريال.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد حذر من استغلال الإخوان للزكاة؛ إذ تم اكتشاف 22 جمعية من أصل 200 جمعية ليس لها وجود على أرض الواقع، وبعضها في محطات للوقود، تستحوذ على الأموال لتمرير مشاريع مشبوهة. موصيًا عموم المجتمع بعدم دفع الزكاة إلا لمن يعرفون من المحتاجين والجمعيات الموثوقة التي ليس لها أي توجُّه حزبي.

وبالعودة إلى قيمة المبالغ المصروفة من قِبل الجمعيات الخيرية، وتوزيعها على مناطق السعودية الثلاث عشرة منطقة، استحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر بنحو 6.09 مليار ريال، تشكل 31.0 % من المبالغ التي صُرفت خلال 13 عامًا، تلاها منطقة "مكة المكرمة" بنحو 3.718 مليار ريال، ثم "الشرقية" بـ 2.834 مليار ريال، و"القصيم" الرابعة بـ 1.92 مليار ريال.

واستحوذت المناطق الأربع السابقة على نحو 74.1 % من المبالغ التي صُرفت خلال الـ 13 عامًا.

وبشأن قيمة المبالغ التي صُرفت خلال عام 2018 فقد بلغت قيمتها نحو 648.7 مليون ريال مقارنة بـ 706.1 مليون ريال خلال عام 2017، بتراجع نسبته 8.1 %.