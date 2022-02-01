شاهد فعاليات مؤتمر "LEAP" في يومه الأول.. والسعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنية المستقبل

بمشاركة 350 متحدثًا من 40 دولة.. وتتواصل أعماله حتى الخميس

أطلقت المملكة العربية السعودية في اليوم الأول لمؤتمر ‏"LEAP" الدولي استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنية المستقبل؛ إذ تسعى السعودية لتنويع اقتصادها واستثماراتها بعيدًا عن النفط، بحسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

ويُعد المؤتمر الذي انطلق اليوم في العاصمة الرياض تحت شعار "عين على المستقبل"، ويعقد في "واجهة الرياض"، أضخم مؤتمر ومعرض تقني يتناول مستقبل التقنيات وازدهار البشرية، وإيجاد الحلول المبتكرة لأبرز التحديات، ويأتي بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا من 40 دولة حول العالم، وتتواصل أعماله حتى يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر عبر ست منصات مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية.

ويتوقع حضور أكثر من 40 ألف زائر من 80 دولة، جاؤوا ليستمتعوا بآخر مستجدات المجال التقني عبر ما تقدمه الشركات الرائدة في المجال، فيما رصدت جوائز منافسات الشركات الناشئة بقيمة مليون دولار؛ إذ تشارك بالمؤتمر التقني أكثر من 700 شركة عالمية وتقنية ناشئة، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار أصحاب رأس المال الجريء.

وتشهد فعاليات المؤتمر في يومه الثاني غدًا مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وذلك عبر جلسة بعنوان "المرونة وسرعة التكيُّف ودورها في تحفيز الصناعة".