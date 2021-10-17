تسهيلاً للإجراءات.. التجارة: اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً دون مراجعة الوزارة

قالت عبر إنفوجرافيك: على الشركاء التقيد بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة

أكّدت وزارة التجارة أنه تسهيلاً للإجراءات يتم اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً بعد تقديمها من قِبل الشركاء دون مراجعتها من قِبل الوزارة.

وأضافت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر تحت هاشتاق #عقدك_وقرارك_مسؤوليتك، أنه على الشركاء التقيد بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.