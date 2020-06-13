إيطاليا.. 78 وفاة جديدة بـ"كورونا" ترفع حصيلة الموتى إلى 34.300

إجمالي الإصابات وصل إلى 236.651

سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 56 حالة أمس.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.

فيروس كورونا الجديد

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13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 08:45 PM

إجمالي الإصابات وصل إلى 236.651

إيطاليا.. 78 وفاة جديدة بـ"كورونا" ترفع حصيلة الموتى إلى 34.300

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 56 حالة أمس.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.

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فيروس كورونا الجديد

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