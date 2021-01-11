4 اتفاقيات لدعم أهداف برنامج توطين الوظائف بجدة

تدعم برنامج التوطين للشباب والشابات وتؤهلهم لسوق العمل

شهد محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية الداعمة لدور البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، وذلك في مرحلته الثالثة "تمكين التجارة الرقمية" بحضور رئيس جامعة جدة، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس غرفة جدة .

ورحّب مشعل بن ماجد بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم برنامج التوطين وبما يعود نفعه على شباب وشابات هذا الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا على أن الهدف من البرنامج هو الاستمرارية لتحقيق أهدافه والمتمثلة بتدريب وتأهيل الشباب والشابات وتزويدهم بالخبرات اللازمة، وأشاد بإيجابية جامعة جدة وتفاعلها مع هذا المشروع عبر كوادرها الأكاديمية.

وأضاف أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تضع من ضمن أهدافها توطين الوظائف وأن تكون الأولوية بشغلها بأبناء الوطن، مؤكداً أن أبناء الوطن غالين علينا وسنكون معهم وسنسعى لتأهيلهم لسوق العمل والتعاون مع القطاع الخاص بهذا الشأن عبر غرفة جدة للوصول إلى نجاح وظيفي أكبر.

وبارك محافظ جدة توقيع أربع اتفاقيات للبرنامج إحداها مع بنك التنمية الاجتماعية الذي سيقدم من جانبه خدمات وحلولًا تمويلية وخدمات غير مالية ومنها الدعم التمويلي للمشاريع الريادية لخريجي برنامج "توطين3" وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وتحديداً في مجالي التدريب والاستشارات .

وبارك توقيع اتفاقيات للبرنامج مع كل من باب رزق جميل، وعيادات الأعمال، وصندوق الاستثمارات والتنمية المستدامة بجامعة جدة والتي ستساهم من جانبها في تحديد فرص ريادة الأعمال، ودراسة البرامج المناسبة للملتحقين بالبرنامج، ودعم المشاريع الريادية من خلال حاضنات الأعمال، والمشاركة في اللجان المشكلة التي تقوم باختيار المشاريع الريادية.

وبلغ عدد المسجلين خلال الربع الأول من المرحلة الثالثة من البرنامج، في مسار التمكين ٣٨٥٧ وتم تدريب ٢٨٦ من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مسار الريادة ٩١٩ وتم تدريب ٢٣٦ من الذكور.

ويواكب البرنامج في مرحلته الثالثة رؤية المملكة والتغيرات المتسارعة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة بتمكين شباب وشابات محافظة جدة من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية إلى جانب تطوير المتاجر القائمة من خلال تزويدهم بمهارات ومعارف المستقبل.

يذكر أن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة قد تم تدشينه من قبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في ٢٩ شعبان ١٤٣٩هـ كأول مشروع متكامل لتأهيل وتدريب الشباب والشابات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاع الخاص وفي عدد من المجالات، وذلك بالتعاون مع جامعة جدة كشريك تنفيذي أساسي، وكل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة.

وشهد البرنامج في مرحلته الأولى تدريب ٥١٩٤ شابًا و١٧٥٧ شابة بمجموع ساعات تدريب بلغت ٤٠٠ ساعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمرحلة الثانية ١٥٥٠ فردًا و٢٠ شركة بمجموع ساعات تدريب بلغت ٦٤ ساعة.