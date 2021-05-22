التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

من خلال نظام "فارس"

كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

moe.gov.sa/ar/mediacenter

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22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442 06:17 PM

من خلال نظام "فارس"

التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

moe.gov.sa/ar/mediacenter

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