"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والشرقية والجوف وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.