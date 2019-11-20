"التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها من تصاعد التعصُّب الديني وخطاب الكراهية

العثيمين يبرز أهمية الجهود على المستوى الدولي لمواجهة الظواهر الضارة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن القلق الذي يساور المنظمة إزاء التصاعد المستمر للتعصب الديني وخطاب الكراهية؛ الأمر الذي لا يزال يشكل خطرًا محدقًا بحياة الأبرياء من مختلف الخلفيات الدينية، وتمثلت آخر مظاهرة في الأحداث الدامية التي وقعت في نيوزيلاندا وسريلانكا.



وأبرز العثيمين الأهمية البالغة للجهود الجماعية على المستوى الدولي لمواجهة الظواهر الضارّة، من خلال أدوات متعددة بما في ذلك مسار إسطنبول، الذي يعتمد على القرار التاريخي 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوفر خطة عمل شاملة لمحاربة الظاهرة المنفلتة المتمثلة في التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، التي تواجهها جميع الدول على مستوى العالم.



ونوّه الأمين العام إلى إعلان باكستان استضافةَ الاجتماع الثامن لمسار إسطنبول مساهمة منها في الجهود العالمية الرامية إلى رفع الوعي وتبادل أفضل الممارسات، ومناقشة أفضل الخيارات حول كيفية التصدي لهذا الأمر مبعث القلق العالمي.



من جهة أخرى استقبل العثيمين في مكتبه بجدة، اليوم، السيد داتو عبدالرزاق عبدالوهاب، سفير دولة ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية الذي قدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لبلاده لدى المنظمة.



وتطرّق اللقاء إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ماليزيا.