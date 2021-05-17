بالفيديو .. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية.

وقالت "الهيئة": "‏الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة".

وأضافت في مقطع فيديو: "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد هيئة الطيران المدني

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 01:44 AM

بالفيديو .. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

منصور الشلاقي

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية.

وقالت "الهيئة": "‏الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة".

وأضافت في مقطع فيديو: "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد هيئة الطيران المدني

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