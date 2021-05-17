المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الوطني للأرصاد": الحالة تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص، وتستمر حتى الـ 8 مساءً.