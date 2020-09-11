الكويت.. الديوان الأميري وأركان الجيش ينفيان شائعة وفاة أمير البلاد

قال الديوان الأميري في الكويت إنه ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.

وأهاب الديوان الأميري في الكويت بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية، وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة.

كما نفى الجيش الكويتي صحة ما قال إنه "يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة"، مؤكداً جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في تغريدة عبر "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد أن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقاً لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".

وأهاب الجيش الكويتي "بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".