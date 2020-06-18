المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 9042 حالة

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9042 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7999 حالة.