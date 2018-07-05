مع مطالبات بالقبض على "طمبق".. النيابة: التحرش بالأطفال عقوبته سجن وغرامة

أكدت النيابة العامة بأن جرائم التحرش ، إذا كان المجني عليه فيها طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فإن عقوبات الجاني هي السجن لمدة تصل لخمس سنوات، وغرامة مالية تصل لثلاثمائة ألف ريال، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.

يشار إلى أن تغريدة النيابة العامة تأتي بالتزامن مع مطالبات بالقبض على شاب يلقب بـ "طمبق" نشرت مقاطع فيديو تظهر محاولاته استغلال الأطفال عبر ألعاب البلاي ستيشن.