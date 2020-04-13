بعد اتفاق خفض الإنتاج التاريخي.. ارتفاع أسعار النفط بآسيا

عقب تهاويها في خضم الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم

وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار النفط، صباح الإثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03 في المئة إلى 24.36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 في المئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولار (أي بارتفاع 5 في المئة)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولار.

واتفقت "أوبك" وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس)، مساء الأحد، خلال اجتماع عبر الفيديو، على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس) اتفقت، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي؛ لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.