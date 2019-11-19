شاهد.. مدير جامعة سطام يفتتح معرض "سعودي موبايل شو"

يقام على هامشه المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات

افتتح مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس.

وتفقد الدكتور الحامد عدداً من أجنحة المشاركين والعارضين، وعلى رأسهم جناح جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز "الشريك الإستراتيجي للمعرض"، حيث اطلع على أبرز الأنشطة والمشاريع الطلابية التي تنفذ في الجامعة.

ويعد المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات فرصة لتسليط الضوء على الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، كما أنه نافذة للاطلاع على آخر ما توصلت له كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ ويحظى المعرض بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية.

ويقام على هامش المعرض المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، وتبدأ فعالياته من يوم غد الأربعاء ويناقش أربعة محاور رئيسية تُمثل عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات؛ وهي: الجيل الخامس 5G، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، وتقنيات الصناعة الرابعة.

