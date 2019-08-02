"التواصل الحكومي": القرار الجديد يعطي المواطنة في سن 21 عاماً وما فوق الحق في "حرية السفر"

التطبيق نهاية أغسطس الجاري

كشف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس، وتضمن إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر.

وقال المركز في خبر نُشر على حسابه الرسمي على "تويتر":

‏"أقرّ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في جلسته الأخيرة، نظاماً جديداً يسمح للمواطنات السعوديات، بإصدار جوازات السفر بأنفسهن شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين".

وأضاف: "‏كما يمنح النظام الجديد المواطنات في سن 21 عاماً فما فوق، الحق في حرية السفر".

وأكّد، المركز أن النظام الجديد يدخل حيّز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري 2019م.

وقال المركز: "‏يأتي النظام الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين الحكومية بما يتوافق واحتياجات المجتمع".

وأضاف، "كانت المملكة قد شهدت صدور قرارات تسمح للنساء بقيادة السيارات، وتتيح لهن حق تأسيس مشاريع الأعمال وإدارتها، إضافة إلى إقرار نظام منع التحرُّش والمضايقات في الأماكن العامة".

وأكّد، أن الأنظمة الجديدة تعزّز الفرصة أمام النساء لتولي المناصب العليا في الحكومة بما فيها منصب نائب ومساعد وزير وسفير.

وبيّن، أن ذلك يأتي في إطار سعي المملكة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها أسوة بشقيقها الرجل.