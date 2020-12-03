أكثر من 273 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الرياض

منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 40 عيادة موزعة

قدمت عيادات "تطمن" في الرياض خدماتها لـ273356 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 40 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.