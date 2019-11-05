مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية

خلال جولة رقابية وأتلفت 64 طناً من الأغذية مع شبهة تستر

أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.