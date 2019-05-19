شاهد.. "آل الشيخ" في "دار السلام" للمشاركة في جائزة "القرآن" الكبرى

تأكيداً للدور الريادي للمملكة في التواصل مع المسلمين حول العالم

وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى تنزانيا، مساء أمس؛ للمشاركة في الحفل الختامي للمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لدول شرق إفريقيا في دورتها الـ٢٠، والذي يقام اليوم الأحد في استاد مدينة دار السلام برعاية الرئيس التنزاني.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم، ورعاية ودعم مثل هذه المنافسات القرآنية التي تعنى بكتاب الله عز وجل تعليماً وحفظاً؛ تجسيداً لسياسة ونهج المملكة في العناية بالقرآن الكريم وأهله وحفظته، وتحفيز الناشئة والشباب على حفظه والعناية به داخل المملكة وخارجها.