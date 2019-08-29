هل يكون "بلايلي" الجزائر بديلاً لـ"موسى" في "النصر"؟

بعد تراجع مستوى النيجيري وغيابه في مباريات الحسم

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب صانع اللعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي من الوجود في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وبحسب تلك التقارير فقد اشترطت إدارة النادي التونسي مبلغ 3 ملايين يورو نظير التخلي عن اللاعب الذي قام بدور رائع مع منتخب بلاده، وقاده للتتويج بلقب أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وبحسب تلك التقارير فإن ناديي الأهلي والنصر يبحثان ضم اللاعب تحديداً الأهلي الذي يبحث عن صانع لعب بدلاً من الصربي "ألكسيتش".

وحال ضم "النصر" للاعب فإنه من المتوقع أن يحل بديلاً عن النيجيري أحمد موسى الذي لم يقدم ما هو منتظر منه حتى الآن.