"الأسمري" يحصل على الماجستير في "الجرائم المعلوماتية"

حصل عبد الرحمن بن فايز بن عاطف الأسمري على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في القانون "أنظمة"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وحملت الرسالة المقدمة لنيل الدرجة عنوان "إثبات القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية".

وتلقى "الأسمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء؛ حيث تمنوا له المزيد من النجاح في حياته العملية والدراسية.