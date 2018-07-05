بعد إعلان أردني عن فرص عمل بالسعودية.. العمل: الأنظمة تمنع توظيف الوافدين

‏‫أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن أنظمة وإجراءات الاستقدام تمنع توظيف وافدين من خلال إعلانات عن وجود فرص وظيفية لهم في المملكة.

جاء ذلك بعد شكاوى وتذمر من إعلان إحدى الجهات الحكومية الأردنية عن توفر فرص عمل لمواطنيها في إحدى شركات الاتصالات بالسعودية والخليج.