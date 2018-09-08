الجوف: "فيديو الإزعاج" يقود "مرور الجوف" إلى ضبط مركبة دون لوحات

حذّر مخالفي الأنظمة من عقوبات حازمة في حال الإصرار على المخالفات

ضبطت دوريات "مرور الجوف" مركبة تم تعديل هيكلها والسير بها دون لوحات، إضافة إلى إزعاج المارة بها، وبعد ظهورها في مقطع فيديو تمّ تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي، تمّت عمليات البحث والتحرّي عن المركبة المطلوبة، حيث تمّ ضبطها وقائدها وحجز المركبة؛ تمهيداً لعرض السائق على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.

وحذّر "مرور الجوف" من ارتكاب المخالفات المرورية، كما طالب السائقين بالالتزام بأنظمة المرور كي لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة، مؤكداً أنه لن يتهاون مع كل مَن يخالف الأنظمة، حيث ستطبّق العقوبات المقرّرة على المخالفين بكل حزم.