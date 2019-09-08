غدًا.. "تعليم الرياض" تبدأ تطوير أداء 10 آلاف معلم تحسينًا لنواتج التعلم

"الرفاعي" لـ"سبق": مراجعة شاملة للحقائب وإطلاق مسار الورش والتطوير الموازي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه سيتم افتتاح التسجيل في دورات التطوير المهني التي تقدمها الإدارة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين لشاغلي الوظائف التعليمية (بنين)، حيث سيتاح التسجيل في 250 برنامجًا تدريبيًا خلال الفصل الدراسي الأول، ومثلها خلال الفصل الدراسي الثاني، ويستفيد منها أكثر من 10 آلاف معلم.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض (بنين) خالد الرفاعي، لـ"سبق"، إنه انطلاقًا من أن "نواتج التعلم أولاً"، فقد أطلقت إدارة التدريب مبادرتها للعام الحالي بزيادة الحصيلة التطويرية للمعلم من 12 ساعة إلى 20 ساعة تدريبية للبرنامج الواحد، بواقع أربعة أيام يتلقى المعلم خلالها تأهيله بواقع خمس ساعات يوميًا.

وأبان أنه بالتوازي مع تلك الخطوة تُجرى مراجعة شاملة حاليًا لـ15 حقيبة تدريبية حملت عناوين منها: تقويم مهارات التفكير، ومهارات النجاح القيادي، والتدريس الفعّال، ورعاية الموهوبين، واستخدام أدوات التقويم، والقيادة التشاركية، والقيادة التحويلية، والذكاءات المتعددة، والتعلم باللعب، وتحويل الأفكار لمشروعات، وغيرها من البرامج، وستشمل المرحلة الثانية من المراجعة حقائب جديدة.

وقال "الرفاعي" إنه انطلاقًا من أن مفهوم التطوير المهني الشامل لا يشتمل فقط على البرامج التدريبية، بل يتعداه إلى مجالات مثل الورش التعليمية، والندوات العملية، والمؤتمرات المتخصصة، والقراءات الموجهة، والمجتمعات المهنية المصغرة وغيرها، أطلقت الإدارة مسار الورش التعليمية، حيث سيتم ضمن الخطة الموازية للخطة الأساسية إطلاق 21 ورشة تعليمية تُقام الأسبوع القادم في جميع مراكز الإدارة الستة".

وأبان أن الورش التي تُقام لمدة يوم واحد لكل ورشة، ويقدمها مشرفو التدريب حملت مسميات متجددة منها: بناء الهوية المدرسية، المعايير المهنية للمعلمين، التقويم في التعلم النشط، تصميم العروض ببرنامج بالتون، الموش جرافيك في البوربوينت، السعادة المدرسية، استخدام الجوال في توثيق الأعمال، التفكير المنتج وغيرها من الورش.

وأشار "الرفاعي" إلى أن الورش التي تُقام الأسبوع المقبل يستفيد منها 500 معلم، ولكن تكون الوحيدة، وسيتبعها الكثير من الورش والبرامج ذات اليومين التي تُقام في مكاتب التعليم ضمن الخطة الموازية، حيث سيتاح للمكاتب إقامة الورش والبرامج القصيرة عبر منسقين معتمدين، وسيتم تسجيل جميع شهادات المشاركين والمستفيدين في بطاقة النمو المهني للمعلم.

إلى ذلك تستضيف إدارة التدريب التربوي والابتعاث عبر مركز المشاريع والاتصال النوعي ومركز تدريب القيادات وعلى مدى ثلاثة أسابيع المشروع الوزاري مبادرة مشروع تطوير التربية الخاصة التي اشتملت على 32 برنامجًا تدريبيًا يستفيد منها 800 متخصص في التربية الخاصة ومرشد طلابي، حيث يشرف المركز الوطني للتطوير المهني على المشروع، وتنفذه بالشراكة بينهما إدارة التربية الخاصة وإدارة التدريب التربوي.