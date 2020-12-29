"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362488حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6204حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.