"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362488حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6204حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362488حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6204حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.