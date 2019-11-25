شاهد .. إنجاز مشاريع حيوية بدومة الجندل وتطوير ميدان الهلال

تشمل إنشاء حدائق وممرات مشاة وملاعب رياضية

أنجزت بلدية محافظة دومة الجندل عدداً من المشاريع الحيوية، تشمل: إنشاء حدائق وممرات مشاة، وملاعب رياضية، ومشاريع بنية تحتية؛ منها مشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة عدد من الشوارع والطرق في أحياء المحافظة.

كما قامت بلدية المحافظة بتطوير عدد من الميادين منها ميدان الهلال؛ حيث تمّت إزالة الموقع السابق بالكامل وتصميمه وفق أحدث التصاميم الهندسية.

دومة الجندل ميدان الهلال

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25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 11:08 AM

تشمل إنشاء حدائق وممرات مشاة وملاعب رياضية

شاهد .. إنجاز مشاريع حيوية بدومة الجندل وتطوير ميدان الهلال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنجزت بلدية محافظة دومة الجندل عدداً من المشاريع الحيوية، تشمل: إنشاء حدائق وممرات مشاة، وملاعب رياضية، ومشاريع بنية تحتية؛ منها مشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة عدد من الشوارع والطرق في أحياء المحافظة.

كما قامت بلدية المحافظة بتطوير عدد من الميادين منها ميدان الهلال؛ حيث تمّت إزالة الموقع السابق بالكامل وتصميمه وفق أحدث التصاميم الهندسية.

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